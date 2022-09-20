Новые светофоры заработали на ул. Чернышевского
На ул. Чернышевского, 88, в районе «Макси», установили новый светофорный объект.
В Службе городского хозяйства поясняют, что на участке установлено два транспортных и два пешеходных светофора. На данном участке неоднократно возникали аварийные ситуации, именно поэтому было принято решение установить светофорный объект, который будет регулировать транспортные и пешеходные потоки.
В этом году в Вологде планируется установить еще два светофора, оба — на улице Возрождения. На перекрестке Возрождения — Ярославская, который также считается аварийно опасным, работы проведут до конца сентября.
Также ещё три новых светофорных объекта установили в центре Вологды в рамках организации новой схемы движения при съезде с Октябрьского моста. Они появились на перекрестке Торговая площадь — проспект Победы, Мира — Сергея Орлова и на улице Мира в районе Каменного моста. Работы по их подключению проведут в ночь на 28 сентября.
На улице Чернышевского в Вологде заработали новые светофоры
Новые светофоры заработали на ул. Чернышевского
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