В Вологодской области за организацию мастерской по незаконному изготовлению оружия и боеприпасов осужден мужчина

20.09.2022 [Происшествия]

В Вологодской области осужден мужчина, организовавший кустарную мастерскую по незаконному изготовлению оружия и боеприпасов. 

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Вологодской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1962 года рождения, организовавшего незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов по месту жительства. В ходе обыска в жилище мужчины обнаружены и изъяты: гладкоствольный пистолет калибра 5,6 мм; винтовка калибра 4,5 мм; боеприпасы к оружию и взрывчатое вещество — порох. Согласно экспертному заключению, изъятое оружие и боеприпасы изготовлены самодельным способом», — сообщают в УФСБ по Вологодской области.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также состояния здоровья подсудимого, Шекснинский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

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