В Череповце из-за непогоды деревьями повреждены машина и линия электропередач

Руководитель Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков рассказал, какие разрушения принесла непогода в Череповце.

«Сегодня поступило два сообщения. Около здания на Сталеваров, 44 дерево упало на автомобиль „Киа“. Сотрудники „Спецавтотранса“ дерево уже убрали. Второй инцидент произошел на Ветеранов, 8. Упавшее дерево зацепило столбы с линией электропередач, было отключено уличное освещение. Сейчас все восстановлено. Пострадавших нет», — сообщил Андрей Горчаков.

Как сообщает МЧС по Вологодской области, сегодня до конца дня в большинстве районов ожидаются сильные дожди, грозы, ветер до 20 метров в секунду.

В последующие дни на смену циклона придет антициклон с запада, что приведет к улучшению погоды. В четверг (22.09) кратковременные дожди, пройдут местами, в ночные часы станет прохладнее +2,+7 гр, в дневные часы воздух прогреется до+8,+13 тепла. Аналогичная погода прогнозируется и в пятницу, в дневные часы еще теплее до+9,+14 гр. В ночные и утренние часы не исключены туманы.



В выходные дни (по предварительным данным, регион вновь окажется под влиянием циклона, увеличится облачность, пройдут дожди, станет чуть теплее в ночные часы.