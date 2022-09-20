Алина Пеклецова вошла в шестерку сильнейших на летнем чемпионате России по лыжный гонкам.



Соревнования прошли в Тюмени с 16 по 20 сентября. В заключительный день спортсмены бежали кросс 5 км. на лыжероллерах.



Алина Пеклецова заняла шестое место с результатом 18:52.9. Вологжанка уступила 39 секунд победительнице, Анастасии Прокофьевой На втором месте Елизавета Шалабода (обе москвички), третья - Лидия Горбунова, представительница Татарстана.