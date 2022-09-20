Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в краже с чужого банковского счёта.

По материалам дела, в мае 2022 года подсудимый нашёл в мусорном баке на улице Городецкой куртку, в кармане которой лежали две банковские карты. Он взял их себе и на следующий день отправился за покупками.

«В различных торговых организациях он приобрел спиртные напитки, сигареты и продукты питания на общую сумму 2 444 рубля 36 копеек, причинив владельцу карт материальный ущерб в указанном размере», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённый полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 2444 рубля 36 копеек в пользу потерпевшего.