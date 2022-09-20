В Казахстане задерживают российских перевозчиков с европейскими товарами

20.09.2022 [Экономика]

Восемь российских грузовиков с товарами из Европы задержали в Казахстане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — отметил представитель ассоциации.

Издание отмечает, что речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из Европы товары сначала направляют в Белоруссию, а затем уже на российских машинах переправляют в Казахстан. В Минтрасе при этом заявили, что Казахстан ввел жесткие требования.  В АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной перевозки до решения ситуации.

Тэги: импортозамещение

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