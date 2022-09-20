Гостям и жителям Кириллова покажут традиционные карельские костюмы

20.09.2022 [Культура]

В Год культурного наследия народов России в Кириллове покажут традиционные карельские костюмы из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Выставка «Во всяком посаде свои наряды» откроется 27 сентября.

В подклете Трапезной палаты Кирилло-Белозерского музея-заповедника будут представлены комплексы женской одежды из коллекции Татьяны Яшковой. Также посетители увидят головные уборы, пояса, женские украшения и серьги. Все экспонаты исторически точны. 

 

Тэги: костюмы, выставки

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