Гостям и жителям Кириллова покажут традиционные карельские костюмы

В Год культурного наследия народов России в Кириллове покажут традиционные карельские костюмы из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Выставка «Во всяком посаде свои наряды» откроется 27 сентября.

В подклете Трапезной палаты Кирилло-Белозерского музея-заповедника будут представлены комплексы женской одежды из коллекции Татьяны Яшковой. Также посетители увидят головные уборы, пояса, женские украшения и серьги. Все экспонаты исторически точны.