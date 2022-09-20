«Северсталь» продала стивидорную компанию «Нева-Металл». Последняя специализируется на перевалке генеральных грузов, в том числе череповецкого металла, и контейнеров на территории морского «Большого порта Санкт-Петербург».

Среднегодовой объем грузовой перевалки стивидорной компании – 3 млн. тонн. По итогам прошлого года выручка АО «Нева-металл» составила 2,8 млрд. рублей, прибыль – 1,1 млрд. рублей. В компании по состоянию на 2021 год работало 374 человека.

С учетом того, что «Северсталь» находится под санкциями, экспорт компании переориентирован на новые рынки сбыта. Изменение логистических потоков и стало основой для принятия решения о продаже актива. Условия сделки не раскрываются. Сообщается, что стивидорная компания продана частному инвестору.