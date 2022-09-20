Цифровая карта кладбищ Череповца пополнилась фотографиями могил

В Череповце усовершенствовали цифровую карту кладбищ. Это муниципальная система учета захоронений «Мемориал35». Она позволяет найти могилы на карте, сохранить данные в личном кабинете, получить информацию о захоронениях известных людей и воинских мемориалах.

Систему разработали в Центре муниципальных информационных ресурсов и технологий. Она работает больше года.

«Теперь каждый пользователь может зарегистрироваться, добавить в свой личный кабинет данные о захоронении родных и близких, а также загрузить фотографию могилы. Фото можно оставить в открытом доступе или скрыть. Уже несколько сотен пользователей зарегистрировались и загрузили памятные фотографии. Система получила признание даже за пределами Череповца, ей активно пользуются. Часто это единственный способ найти место захоронения близкого человека», — пояснил начальник отдела разработки программного обеспечения ЦМИРиТ Олег Большаков.

В муниципальную систему учета захоронений «Мемориал35» внесено более 40 тысяч захоронений.