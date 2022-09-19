Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу

Вологодский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя Харовского района.

Мужчина подозревается в том, что 15 сентября 2022 года в поселке Семигородняя Харовского района заблокировал дорогу, ведущую к малым поселкам района и своим автомобилем повредил транспортное средство одного из местных жителей.

«Действия подозреваемого квалифицированы органами предварительного следствия по ч.2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Судом при рассмотрении ходатайства о мере пресечения учтено, что мужчина подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, которое совершено при значительном скоплении жителей. Кроме того, подозреваемый привлекался к административной ответственности, характеризуется по месту жительства как вспыльчивый и скандальный человек, в отношении которого поступали жалобы и заявления граждан.Указанные обстоятельства в своей совокупности дают основания полагать, что подозреваемый может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, скрыться от органов предварительного следствия и суда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия по 14 ноября 2022 года.

Ранее жители Семигородней вызвали журналистов, так как недовольный чем-то местный предприниматель перекрыл дорогу, по которой передвигались жители сразу двух населённых пунктов, брёвнами и бетонными плитами. Ни пожарная ни «скорая» помощь проехать не могли. За продуктами люди вынуждены были ходить либо через лес, либо в брод.

Комментировать бизнесмен свои действия отказался, вместо этого тыкал своим телефоном в лицо корреспондента ВЕСТЕЙ. А затем и вовсе заблокировал местному жителю двери машины своим автомобилем. После репортажа в дело вмешалась прокуратура, дороги были разблокированы.