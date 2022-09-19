Из-за кризиса автозапчастей в сегменте обязательного автострахования возник коллапс

19.09.2022 [Экономика]

Критическая ситуация на рынке автозапчастей ведет к коллапсу в сегменте обязательного автострахования. К таким выводам пришли участники круглого стола на тему «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся 19 сентября в Общественной палате РФ. Представители страховой отрасли, органов власти и общественных организаций, а также эксперты страхового рынка уверены, что вопрос пора решать на законодательном уровне. 

На протяжении последних шести месяцев зарубежные автопроизводители и производители запчастей и комплектующих массово сворачивают производства и покидают российский рынок. Из-за сложившейся ситуации прямые поставки оригинальных запчастей многих зарубежных брендов приостановлены на неопределенный срок, а имеющиеся на рынке запчасти продаются втридорога. Например, по данным международной сети автосервисов FIT SERVICE, на фоне кризиса автомобильных запчастей цены на некоторые виды товаров в России с начала года выросли на 45–65%. Сильнее всего подорожали автомобильные колодки (65%), в меньшей степени моторное синтетическое масло (40%). Одновременно представители страхового сегмента говорят о невозможности урегулировать убытки по ОСАГО в законодательные сроки. 

«Из-за крайне напряженной ситуации с запчастями мы вынуждены признать, что проведение ремонта по ОСАГО в отведенные законодательством РФ сроки, стало буквально невыполнимой задачей. Станции техобслуживания не могут гарантировать проведение ремонта за 30 календарных дней, а могут лишь сказать, что вероятно запчасти появятся в течение 60 рабочих дней. Конечно, мы так работать не можем, ведь каждый день просрочки по ремонту для страховой компании — это жалобы недовольных клиентов в ЦБ РФ и обращение в суд, а следом и штрафы, пенни. Обсуждалась также возможность использования б/у запчастей для урегулирования убытков в ОСАГО, но стоит вопрос о сертификации этих запчастей. Речь об их качестве, безопасности и происхождении, которые сложно гарантировать. Этим вопросом также важно заняться. Пока же сегодня мы вынуждены урегулировать большинство страховых случаев путем денежной выплаты», — отметил вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.

Размер денежных выплат по ОСАГО рассчитывается страховыми компаниями на основе справочников средней стоимости запчастей, которые ежеквартально обновляет Российский Союз Автостраховщиков (РСА). По Указу ЦБ РФ с 11 сентября при расчете стоимости восстановительного ремонта в справочниках можно учитывать только стоимость аналогов оригинальных деталей, при недоступности последних на российском рынке. Первые такие справочники должны вступить в силу уже 19 октября.

«Из-за отсутствия оригинальных запчастей и слишком высоких цен на оригинальные запчасти, которые остались на рынке, РСА испытывали определенные проблемы при ежеквартальном обновлении справочников. Мы уверены, что разрешение учитывать аналоги оригинальных запчастей при отсутствии последних на российском рынке и последующее решение о расширении тарифного коридора ОСАГО, безусловно своевременны и необходимы, что подтверждают актуарные расчеты регулятора. Мы надеемся, что нововведения помогут скорректировать ситуацию на рынке „автогражданки“. Традиционно напомню, что расширение тарифного коридора не равно увеличению стоимости ОСАГО для всех автомобилистов сразу. Цены вырастет для высокорисковых водителей, поскольку она напрямую зависит от размеров выплат. Для тех, кто водит аккуратно, стоимость полисов останется на текущем уровне или незначительно увеличится, поскольку из-за кризиса запчастей ситуация действительно очень тяжелая», — подчеркнул директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

По итогам состоявшегося круглого стола Общественная Палата РФ подготовит соответствующие обращения в Правительство РФ и Федеральное собрание РФ. Однако уже сейчас очевидно, что ситуация на рынке ОСАГО требует неотложных мер и одних стараний страхового сообщества и ЦБ РФ для решения проблемы мало. По мнению участников мероприятия, для нормализации ситуации необходимо как минимум законодательно увеличить нормативные сроки осуществления ремонта по ОСАГО и закрепить право использования бу запчастей. Конечно, это могут быть временные меры — до нормализации ситуации на рынке автозапчастей.  

Тэги: автострахование

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