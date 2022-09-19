Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет

По данным банка «Открытие» котировки золота обновляют минимумы нескольких лет.
Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:
Стоимость золота на товарной бирже Нью-Йорка COMEX 16 сентября достигла минимума с апреля 2020 года в $1662 за тройскую унцию, закрывшись по итогам торгов на уровне $1675 за тройскую унцию. Котировки металла снижаются с середины апреля 2022 года, потеряв за это время более 16%. Цены на золото реагируют на факт более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Рынок негативно воспринял эту информацию, ожидая теперь более высокого роста процентной ставки ФРС США на заседании в сентябре. Именно эти события послужили основными драйверами динамики цены на золото в последнее время.
Дальнейшее сильное снижение цены в этом году маловероятно – рынок скорее увеличит волатильность в следующие 2-3 месяца. При этом по прогнозу «Открытие Research» цена на золото может восстановиться выше $1700/ тр. унцию уже к ноябрю 2022 г. на фоне промежуточных выборов в Палату представителей США, однако практически сразу цена вернется к нисходящему тренду. В декабре 2022 года «Открытие Research» прогнозирует среднемесячную цену на уровне $1675/тр. унцию.
В следующем году можно ожидать сохранения нисходящего тренда котировок золота. К уровням $2000 за тр. унцию цены вряд ли вернутся при отсутствии нового витка геополитической напряженности. Замедление экономической активности на фоне высоких цен на энергоносители в Европе будет стимулировать инвестиционный спрос на золото со стороны наиболее обеспеченных слоев населения, однако рост процентных ставок будет нивелировать эффекты данного драйвера для котировок металла.
Данные условия станут негативным фактором для российских и международных золотодобывающих компаний, однако отрасль будет продолжать чувствовать себя лучше многих других секторов, подверженных влиянию падения экономической активности. Российские золотодобывающие компании, как и другие металлурги, сталкиваются с ростом издержек добычи и производства, вызванные необходимостью перестройки под новые реалии бизнес-процессов. Тем не менее, большинство крупнейших золотодобывающих компаний сохраняют высокий уровень эффективности добычи и переработки золота, который характеризуется низкими издержками относительно прогнозируемых цен и дисконтов на российское золото. Более того, при текущих ценах большинство новых проектов в России сохраняют инвестиционную привлекательность, однако их реализация будет зависеть в большей степени от уровня неопределенности в отношении перспектив сбыта российского золота. В текущем году золотодобывающие компании вынуждены были развивать собственные каналы сбыта на внешние рынки в условиях, когда значительная часть наиболее ликвидного рынка развитых стран недоступна. Это могло выступить серьезным сдерживающим фактором для развития новых проектов.
Расширение и стабилизация каналов сбыта позволит преодолеть эти факторы, что привлечет инвестиции в отрасль в среднесрочной перспективе.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет
По данным банка «Открытие» котировки золота обновляют минимумы нескольких лет.
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