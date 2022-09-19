В Череповце служебная овчарка помогла найти школьника, который прогуливал уроки

19.09.2022 [Общество]

В Череповце кинолог Максим Миронов и служебная овчарка по кличке Венеция нашли пропавшего подростка.

О пропаже мальчика заявила его 40-летняя мать. Она рассказала, что утром отвела сына в школу, но почти сразу он вернулся домой и ушёл гулять. На телефонные звонки подросток не отвечал.

«В ходе отработки школьник был обнаружен в Индустриальном районе города на детской площадке. В разговоре с сотрудником полиции он пояснил, что ему не нравится учиться, поэтому он решил пойти погулять», — сообщает УМВД по Череповцу.

С «потеряшкой» провели беседу о недопустимости и опасности повторения подобных ситуаций.

Тэги: потерялся ребенок, потеряшки, полицейская собака
Фото пресс-службы областного УМВД

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