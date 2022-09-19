В Карелию из Вологодской области ввезли древесину, которая может быть заражена

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в августе этого года было установлено 50 фактов ввоза на территорию Республики Карелия железнодорожным транспортом лесопродукции без карантинных сертификатов. В ведомстве утверждают, что лес может быть заражен.

«Подкарантинная продукция (балансы из хвойных пород) объемом свыше 2800 куб. м ввезена на территорию Республики Карелия из карантинных фитосанитарных зон, установленных по карантинным вредителям леса на территории Вологодской, Кировской, Тверской и Костромской областей. В целях профилактики нарушения обязательных требований отправителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — сообщают в Россельхознадзоре.

Грузополучателю на территории Республики Карелия объявлено предостережение. Ему необходимо будет провести обследование и обеззараживание леса.

Всего с начала 2022 года выявлен 81 факт ввоза на территорию Карелии лесопродукции без карантинных сертификатов.