В Карелию из Вологодской области ввезли древесину, которая может быть заражена

19.09.2022 [Общество]

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в августе этого года было установлено 50 фактов ввоза на территорию Республики Карелия железнодорожным транспортом лесопродукции без карантинных сертификатов. В ведомстве утверждают, что лес может быть заражен.

«Подкарантинная продукция (балансы из хвойных пород) объемом свыше 2800 куб. м ввезена на территорию Республики Карелия из карантинных фитосанитарных зон, установленных по карантинным вредителям леса на территории Вологодской, Кировской, Тверской и Костромской областей. В целях профилактики нарушения обязательных требований отправителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — сообщают в Россельхознадзоре.

Грузополучателю на территории Республики Карелия объявлено предостережение. Ему необходимо будет провести обследование и обеззараживание леса. 

Всего с начала 2022 года выявлен 81 факт ввоза на территорию Карелии лесопродукции без карантинных сертификатов.

Тэги: круглый лес

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение
В Вологде на 10 женщин приходится 8 мужчин

Похожие новости

Экспорт Российского круглого леса упал на 44%, поставки сократились даже в Китай

Такое падение связано в значительной мере с введением с 1 января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород

1137
0

В России упали цены на круглый лес из-за перенасыщения внутреннего рынка

В июне средние цены сократились на 9,9%

1915
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Из-за кризиса автозапчастей в сегменте обязательного автострахования возник коллапс
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет
В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам
Житель Череповца пытался сжечь сожительницу
В Череповце служебная овчарка помогла найти школьника, который прогуливал уроки
В Карелию из Вологодской области ввезли древесину, которая может быть заражена
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3470
0
18.09.2022 [БлогоVO]

Я опять про наболевшее, про нашу дорогу Ирдоматка — Шайма

355
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

526
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика