В Вологодской области малоимущие беременные женщины могут компенсировать транспортные расходы

В Вологодской области беременные женщины могут компенсировать транспортные расходы. Компенсации предоставляют малоимущим беременным женщинам, направляемым на диспансеризацию, пренатальную диагностику, консультации, лечение и роды. Пациенткам возмещают стоимость проезда от места проживания до медицинской организации и обратно на междугородние, межрайонные, внутрирайонные и пригородные маршруты. Проезд на городском транспорте, а также такси выплаты не покрывают.

Для назначения компенсации необходимо предоставить:

— выписку из диспансерной книжки с отметкой о направлении на обследование или справку из медицинской организации, подтверждающую факт направления;

— заключение медицинской организации с указанием периода нахождения в этой организации;

— билеты на проезд;

— документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершена поездка.

«В этом году выплаты предоставлены 15 жительницам области. Компенсация назначается, если за ней обратились не позднее шести месяцев со дня поездки, — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. — Удобнее всего подать заявление о назначении компенсации через портал Госуслуг. Также можно обратиться в многофункциональный центр или филиал Центра социальных выплат. С информацией обо всех мерах поддержки семей с детьми, в том числе предоставляемых в рамках нацпроекта „Демография“, можно ознакомиться на портале Правительства области».

Напомним, малоимущей признается семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законодательством области по основным социально-демографическим группам населения. В настоящее время величина прожиточного минимума составляет для трудоспособного населения — 15324 рубля, для детей — 13638 рублей.