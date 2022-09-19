В Вологодской области малоимущие беременные женщины могут компенсировать транспортные расходы

19.09.2022 [Общество]

В Вологодской области беременные женщины могут компенсировать транспортные расходы. Компенсации предоставляют малоимущим беременным женщинам, направляемым на диспансеризацию, пренатальную диагностику, консультации, лечение и роды. Пациенткам возмещают стоимость проезда от места проживания до медицинской организации и обратно на междугородние, межрайонные, внутрирайонные и пригородные маршруты. Проезд на городском транспорте, а также такси выплаты не покрывают.

Для назначения компенсации необходимо предоставить:

— выписку из диспансерной книжки с отметкой о направлении на обследование или справку из медицинской организации, подтверждающую факт направления;

— заключение медицинской организации с указанием периода нахождения в этой организации;

— билеты на проезд;

— документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором совершена поездка.

«В этом году выплаты предоставлены 15 жительницам области. Компенсация назначается, если за ней обратились не позднее шести месяцев со дня поездки, — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. — Удобнее всего подать заявление о назначении компенсации через портал Госуслуг. Также можно обратиться в многофункциональный центр или филиал Центра социальных выплат. С информацией обо всех мерах поддержки семей с детьми, в том числе предоставляемых в рамках нацпроекта „Демография“, можно ознакомиться на портале Правительства области».

Напомним, малоимущей признается семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законодательством области по основным социально-демографическим группам населения. В настоящее время величина прожиточного минимума составляет для трудоспособного населения — 15324 рубля, для детей — 13638 рублей.

Тэги: компенсации

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение
В Вологде на 10 женщин приходится 8 мужчин

Похожие новости

Вологодскому бизнесу компенсируют расходы по изменению логистики

Предполагается, что одно предприятие сможет получить компенсацию расходов по логистике в размере до 3 млн рублей

1314
0

Родители более 850 вологодских малышей могут получить «сертификаты дошкольника»

На компенсацию расходов по оплате частных детских садов в бюджет области заложено более 40 млн рублей

1505
0

Вологжанин отсудил у Wildberries деньги за неподошедшие ему наушники

Сумма возмещения составила 2943 рубля

1007
0

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы

Администрация района намерена взыскать с собственницы участка потраченные на ликвидацию ЧП деньги

11041
0

Жительница Вохтоги взыскала 46 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей её ребёнка

Инцидент произошёл вечером 30 июля 2020 года

1110
0

В Вологде родители просят изменить расчет компенсации платы за детсад

Сейчас ее рассчитывают, исходя из среднего размера родительской платы, который был установлен правительством области еще в 2013 года - 1450 рублей

2668
0

Вологжанке увеличили компенсацию за ДТП в три раза

Помощь пострадавшей оказала прокуратура

2040
0

Череповецкая пенсионерка взыскала 20 тысяч рублей компенсации с хозяина собаки, которая её покусала

Инцидент произошёл в августе 2019 года

1682
0

В Чагодощенском районе суд взыскал с водителя авто 10 тысяч рублей за сбитую собаку

Инцидент произошел в деревне Анисимово в сентябре 2019 года

2331
0

УМВД по Вологде обязали выплатить 240 тысяч рублей пострадавшим в ДТП с полицейским авто

По решению суда 100 000 рублей из бюджета должны быть выплачены 70-летнему пострадавшему, по 70 000 рублей - 65-летней женщине и 16-летней девушке

3706
0

Череповчанин после ДТП пытался добиться страховой выплаты за старые повреждения авто

Экспертиза показала, что заявленные истцом повреждения не могли быть получены в результате ДТП, за которое мужчина пытался отсудить выплату

1390
0

АО «РЖД» через суд взыскала с уволившегося вологжанина расходы на его обучение

Первоначально компания просила взыскать с  ответчика более 150 тысяч рублей

3212
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Из-за кризиса автозапчастей в сегменте обязательного автострахования возник коллапс
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет
В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам
Житель Череповца пытался сжечь сожительницу
В Череповце служебная овчарка помогла найти школьника, который прогуливал уроки
В Карелию из Вологодской области ввезли древесину, которая может быть заражена
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3470
0
18.09.2022 [БлогоVO]

Я опять про наболевшее, про нашу дорогу Ирдоматка — Шайма

355
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

526
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика