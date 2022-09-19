Депутат Госдумы предложил гарантировать студентам академотпуск за участие в СВО

19.09.2022 [Общество]

В Госдуме предложили гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в специальной операции в Украине. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сообщается в Telegram-канале пресс-службы "Единой России".

Он отметил, что с начала СВО предоставление отпусков военнослужащим было приостановлено. По мнению депутата, это нарушает права российских студентов, в частности, лишает их возможности получить профессиональное или высшее образование.

По его данным, в спецоперации принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Письма с предложением были направлены вМинпросвещения и Минобразования.

 

Тэги: депутаты, военная спецоперация

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