«Динамо-Вологда» одержала победу над ФК «Тверь» в перенесенном матче 21-го тура Чемпионата второй лиги, группы 2.2.



Команды поменялись кругами, накануне матч прошел в Вологде, а игра 11 тура которая должна была пройти вчера в Твери состоится в ноябре. Накануне всё решил один гол, его автором стал «динамовец» Артур Малыгин на 56-й минуте матча. Вологжане одерживают минимальную победу 1:0 и заканчивают первый круг, первой части чемпионата на 5 месте, набрав 15 очков в 10 сыгранных матчах. Такой же показатель ещё у двух команд, московского «Чертаново» и «Торпедо-Владимир», но они находятся в турнирной таблице выше «Динамо» по дополнительным показателям.



И ещё одна приятная новость для вологодских фанатов. Вологда вошла в ТОП-3 самых посещаемых стадионов Второй лиги. В августе на матч против московского «Торпедо 2» (1:2) стадион «Динамо» посетил 1850 человек. По общему количеству это только 11 показатель, а вот по проценту заполняемости - второе место. Стадион был заполнен на 73,1% Впереди только стадион в Костроме. На третьем месте Омск и команда «Иртыш», выступающая в 4 группе второй лиги.



Следующий тур второй лиги,группа 2.2 пройдет 22 сентября. В этот день вологжане на выезде сыграют с московским «Торпедо 2».