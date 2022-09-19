Лаборатория современного искусства «Эко-Арт» начинает свою работу в Вологде

19.09.2022 [Общество]

В Вологде 23 сентября начнет свою работу лаборатория современного искусства «Эко-Арт».

23 сентября в 16:30 состоится первое мероприятие из большой просветительской серии — лекция «Экологическое искусство и вызовы современности». Экспертом выступит доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии Людмила Якушева. Участие бесплатное.

Окунуться в мир искусства, разумного потребления, интеллектуального общения и сотворчества вологжанам предлагает Центр социальных и культурных инициатив «Сотвори добро». В сентябре–октябре под эгидой некоммерческой организации пройдут еще две открытые лекции и мастер-классы на основе практик современного искусства. С середины октября начнет работать творческая лаборатория для подростков и молодежи. Записаться на участие в мероприятиях можно через руководителя проекта Ольгу Трескину.

На всех мероприятиях Лаборатории будет проводиться сбор вторсырья на переработку. Можно сдать использованные батарейки, крышки от бутылок и блистеры из-под таблеток. 

Тэги: Экология, Эко-арт

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