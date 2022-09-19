Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей

19.09.2022 [Общество]

С жительницы Устюженского района взыскали 200 тысяч рублей за то, что ее лошади испортили чужой автомобиль.

23 июля 2021 мужчина припарковал свой автомобиль BMW 7281 на территории пожарной части в деревни Слуды Устюженского района. В ночь с 23 на 24 июля 2021 года автомобилю были причинены механические повреждения. Автовладелец вызвал полицию.

В ходе осмотра было зафиксировано, что на автомобиле имеются повреждения пластиковой решетки радиатора, капота (глубокие вмятины), скол на переднем бампере, трещина левого переднего указателя поворота, вокруг автомобиля имеются множественные следы копыт лошадей, на вмятинах капота присутствуют следы шерсти животного.

«Очевидец рассказал, что около 23 часов 23 июля 2021 года рядом с автомобилем наблюдал гуляющих лошадей (две небольшие и три взрослые особи) разной масти, принадлежащих местной жительнице, видел этих лошадей уже не в первый раз, поскольку они всегда находятся на свободном выгуле. Владелец машины предложил собственнице лошадей добровольно возместить имущественный вред, однако та данное требование проигнорировала. Мужчина был вынужден обратиться в суд», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

В ходе проведенных судебных экспертиз подтвердился факт повреждения автомобиля. По обнаруженной шерсти животного было установлено, что данная шерсть принадлежит лошадям именно тех пород, которые имеются у ответчика.

Устюженский районный суд взыскал с ответчика в пользу истца 143 369 рублей в возмещение материального ущерба, причиненного повреждением автомобиля, 5000 рублей — расходы на оплату услуг по оценке ущерба, 3000 рублей — расходы на оплату услуг по составлению искового заявления, 30 000 рублей — расходы на оплату услуг представителя, 24 000 рублей — расходы на оплату проведения экспертиз, и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4 067 рублей 38 копеек.

Тэги: ущерб, лошади

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