Алла Пугачева попросила минюст признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным. 16 сентября имя ее мужа Максима Галкина появилось с списках иноагентов Минюста. Галкин не раз высказывался, что он против спецоперации. Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем, которого считает порядочным человеком и патриотом России.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица.

После начала российской военной операции на Украине Пугачева и Галкин уехали из России в Израиль, причем певица подчеркивала, что находится там на отдыхе и лечении и не собирается эмигрировать. В конце августа она вернулась в Россию.