Вологжанин Илья Марсов завоевал три медали в финале Открытого Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел с 11 по 19 сентября на базе стрелкового комплекса международного уровня «Лисья нора» (Московская область).
В упражнении МВ-60 (винтовка малокалиберная, 60 выстрелов лёжа, 50 м) Илья Марсов занял третье место. Также две серебряные медали он завоевал в паре с Аленой Низкошапской из Хабаровского края, в упражнениях — МВ ПС 3 положения и МВ ПС.
Стоит отметить также мужскую сборную, которая завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях. В финале вологжане уступили только сборной Республики Беларусь. В составе сборной Вологодской области выступали Олег Рощупкин, Богдан Панфилов и Никита Барабанов.
Вологжанин Илья Марсов завоевал три медали в финале Открытого Кубка России по пулевой стрельбе
Вологжанин Илья Марсов завоевал три медали в финале Открытого Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел с 11 по 19 сентября на базе стрелкового комплекса международного уровня «Лисья нора» (Московская область).
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