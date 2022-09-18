6 медалей завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

18.09.2022 [Спорт]

6 медалей завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике, «На призы двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной».

Город Металлургов представляли гимнасты «Спортивной школы № 1», которые завоевали 1 золотую и 5 бронзовых медалей.

Мирия Смирнова одержала победу в упражнение на бревне, а так же стала бронзовым призером на брусьях и в многоборье.

Даниил Камыгин завоевал две награды. Среди гимнастов Кандидатов в мастера спорта Даниил в многоборье стал шестым, а в финальных упражнениях на кольцах и перекладине завоевал бронзовые медали. Алексей Бурлов в финале упражнения на коне среди мужчин, Мастеров спорта, занял 3 место.

Тэги: гимнастика

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