В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины

В 16:50 в Череповецком районе на 406 километре автодороги «Сергиев Посад – Череповец» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в УМВД России по Вологодской области по предварительной версии, житель Череповецкого района 1986 г.р., управляя автомобилем Рено Логан, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Сузуки Грант Витара под управлением жителя Череповецкого района 1955 г.р. От удара житель города Череповца 1967 г.р., находившийся в салоне Сузуки, выпал на проезжую часть. Водитель (житель города Череповца 1974 г.р.) автомобиля Мицубиси Паджеро Спорт, двигавшийся в попутном направлении с Сузуки, пытаясь уйти от столкновения, совершил наезд на пассажира Сузуки, который выпал на проезжую часть, после чего съехал в кювет. В результате ДТП пассажир Сузуки 1967 г.р. от полученных травм скончался на месте ДТП. Кроме того, пострадали водители автомобилей Рено и Сузуки. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.