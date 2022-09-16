В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления

16.09.2022 [Общество]

В Череповце следователи ищут мужчину, чтобы проверить его на причастность к серии насильственных преступлений, совершённых несколько лет назад.

«В настоящее время возникла необходимость установить мужчину, попавшего в объектив фотокамеры в 2007 году в районе одного из мест преступлений. На вид средних лет, высокого роста, среднего телосложения, несколько сутулая осанка, одет в брюки из ткани синего цвета, светлую куртку, предположительно носит очки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о личности мужчины просят связаться с руководителем отделения по расследованию преступлений прошлых лет по телефону 8-921-532-89-48 или сотрудником ОВД по телефону 8-951-732-87-51.

Тэги: подозреваемый, личность, поиск
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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