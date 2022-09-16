Житель Сокола получил три года колонии за незаконную покупку наркотиков

16.09.2022 [Общество]

В Соколе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

По материалам дела, вечером 1 июня мужчина заказал наркотик через интернет и отправил деньги на счёт продавца. На следующий день ему прислали координаты места в Вологде, где он сможет забрать покупку. Подсудимый приехал в областную столицу, забрал вещество общей массой не менее 7,35 грамма из тайника-закладки и хранил его при себе.

«В дальнейшем сотрудники полиции задержали приобретателя наркотика и, несмотря на попытку выбросить один из пакетов с наркотическим средством, последнее было у него изъято», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением и рассказал, каким образом заказал наркотик. Его приговорили к трём годам колонии общего режима.

Тэги: наркотики, суд, приговор

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