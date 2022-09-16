Болельщики «Северстали» хотят, чтобы в команде появился тафгай

Болельщики ХК «Северсталь» заявили, что команде нужен тафгай. Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин, после матча против минского «Динамо» (5:2), обратился к болельщикам команды.

«Дорогие БОЛЕЛЬЩИКИ!!! После вчерашней игры начали поступать сообщения, что нам нужен тафгай…. Наша игра называется хоккей! Ни бокс, ни борьба, ни ММА!!! Люди приходят посмотреть голы, красивые комбинации, силовые приемы, которые совершаются в ПРЕДЕЛАХ ПРАВИЛ!!! Я не вижу смысла видеть в команде человека, который умеет только драться. Конечно хорошо, когда есть хороший хоккеист, способный заступиться за партнёра, против которого сыграли „грязно“, но… 1. „Грязь“ должна пресекаться судьями. 2. У нас такие хоккеисты есть, и мы вчера это доказали», — написал Разин в своем Телеграмм-канале.