В Федотово 2,5 тысячи жителей остались без отопления

16.09.2022 [Общество]

В поселке Федотово Вологодского района прорвало теплотрассу. 

Как сообщает глава района Сергей Жестянников, прорыв произошел сегодня, без отопления остались 16 многоквартирных домов.

«Это около 2,5 тысяч жителей. Также тепло отключено в больнице, пожарной части, школе и детском саду. В образовательных учреждениях подключают электронагреватели, чтобы не останавливать учебный процесс. Последствия прорыва на теплотрассе в поселке Федотово сейчас устраняют коммунальщики. Авария на сетях случилась сегодня утром. Причину выясняем», — заявил глава района.

По заверениям главы Федотовского поселения, на устранение аварии уйдет несколько часов.

 

Тэги: тепло, отопительный сезон

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