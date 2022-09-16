В Вологде представили инновационное экологическое оборудование для пыле- газоочистки

Научно-практическая конференция «Новые продукты и комплексный сервис НТЦ «Бакор» прошла на площадке машиностроительного завода «Бакор» в Вологде. Представители российских промышленных компаний познакомились с новейшими индустриальными разработками, обсудили вопросы импортозамещения, получили понимание о новых видах выпускаемой заводом продукции, в том числе ориентированных на экологию. Участие в мероприятии приняли также представители областных и городских властей.

«Вологодская площадка предприятия «Бакор» расположена на мощностях бывшего станкозавода, который начинал свою деятельность в 70-х годах прошлого века. С приходом этого предприятия сюда вдохнули новую жизнь. Сейчас мы видим, как предприятие развивается, оборудование бывшего станкозавода переоснастили числовым программным управлением. Уникальность его заключается еще и в том, что всего несколько предприятий в мире располагают подобными технологиями. Я очень надеюсь, что компания не остановится на достигнутом. Уверен, что конференция вдохнет новую жизнь в восприятие тех технологий и того оборудования, которое производится сегодня на Вологодчине», — прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

«В общей сложности нашей группе компаний 30 лет. Мы создавались решением Правительства СССР как инновационная и импортозамещающая компания. В 1985 году был создан центр, который занялся разработкой керамики для оборонной промышленности и гражданского производства. Потом начали делать специальную керамику для аэрокосмического комплекса и ядерного топлива. Для производства машин, применяемых в горнообогатительной отрасли, была приобретена площадка в Вологде, которая начала выпускать фильтровальное оборудование», — рассказал генеральный директор НТЦ «Бакор» Борис Красный.

Свою продукцию завод поставляет более чем в 16 стран мира: Индию, Чили, страны СНГ и другие. Оборудование «Бакора» используют все крупнейшие горно-обогатительные комбинаты России. В Вологде группа компаний «Бакор» пять лет назад открыла машиностроительный дивизион, чтобы производить здесь вакуумные керамические дисковые фильтры для предприятий горнообогатительной отрасли России и СНГ.

«Предприятие «Бакор» — один из флагманов отрасли машиностроения в нашем городе. Это не только ответственный и надежный работодатель, но и социальный партнер. Два года назад нами была разработана стратегия «ЭкоВологда», и одной из ее целей является развитие «зеленой экономики». По этому пути идет и компания «Бакор», где не только производится оборудование и комплексы для улучшения экологии, но и внедряются ESG-принципы на производстве: экоаудит, бережное отношение к сотрудникам и окружающей среде, интерес к здоровьесберегающим технологиям. Вторая важная составляющая, которая сегодня стоит перед всеми российскими предприятиями — импортозамещение. Компания «Бакор» дает возможность своим поставщикам экспериментировать на своей площадке и разрабатывать комплектующие для него, чтобы оборудование было на 100% российского производства», — прокомментировала заместитель мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Уникальность оборудования «Бакора» заключается в том, что завод использует только свои научные разработки. Участникам конференции представили инновационную систему пыле- и газоочистки и оборудование термического обезвреживания отходов. Его элементы из волокнистой керамики могут работать при высоких температурах — до +1100 градусов по Цельсию — и позволяют использовать очищенный теплый газ для производства тепла или электроэнергии. Разработка оборудования велась около трех лет, и, по словам экспертов, аналогов в России нет.

Предприятие представило и еще две новинки: горизонтальный и башенный пресс-фильтры, которые способны фильтровать сложные субстанции — железорудные концентраты и концентраты цветных металлов. Рассказали и о перспективных разработках, а также о планах производства на вологодской площадке фильтров для газоочистки и об открытии производства сырьевой базы для газовых фильтров.

«Мы выполняем программу импортозамещения на 100%. Причем это импортозамещение не только самого оборудования. Внутри нашего оборудования мы тоже используем в основном российские комплектующие. Таким образом, наши партнеры уверены в том, что они не останутся без запчастей в случае каких-то форс-мажорных ситуаций из-за изменившейся геополитической обстановки», — отметил заместитель генерального директора НТЦ «Бакор» Михаил Королев.

Конференция группы компаний стала частью развития делового туризма областной столицы. Она собрала порядка 150 человек из разных регионов России, которые также посетят достопримечательности Вологды.