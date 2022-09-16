ЦБ сообщает о понижении ключевой ставки до 7,5%

16.09.2022 [Общество]

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Таким образом, ставка опустилась с 8% до 7,5% годовых.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, и динамика деловой активности складывается лучше, чем ожидалось в июле. При этом внешние условия для российской экономики остаются сложными, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий по-прежнему на повышенном уровне.

 

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