ЦБ сообщает о понижении ключевой ставки до 7,5%

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Таким образом, ставка опустилась с 8% до 7,5% годовых.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, и динамика деловой активности складывается лучше, чем ожидалось в июле. При этом внешние условия для российской экономики остаются сложными, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий по-прежнему на повышенном уровне.