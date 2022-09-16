Бывший глава Толшемского сельского поселения получил условный срок за коррупцию

16.09.2022 [Общество]

В Тотемском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы Толшемского сельского поселения за совершение коррупционных преступлений

«Тотемский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении бывшего главы сельского поселения Толшменское. Судом он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), вмененной мужчине органами предварительного следствия. Судом установлено, что осужденный в период с января по март 2020 года путем изготовления и заключения фиктивных муниципальных контрактов на поставку песчано-гравийной смеси, похитил бюджетные денежные средства в размере 864 тыс. рублей, предназначенные на ремонт дорог местного значения», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

При этом денежные средства мужчина выводил путем неправомерного приобретения электронных средств платежа своего знакомого индивидуального предпринимателя. Мужчина получил 3,5 года условно, обязан будет выплатить штраф 100 тысяч рублей, также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах, сроком на 2 года.

Кроме того, при вынесении приговора удовлетворен и предъявленный к подсудимому прокуратурой района иск о взыскании ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

 

Тэги: коррупция

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