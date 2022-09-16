Жительница Череповца через суд взыскала с дорожников и перевозчика компенсацию за падение в автобусе

В Череповце суд рассмотрел иски местной жительницы к МУП «Автоколонна № 1456» и ООО «Череповецдорстрой» о взыскании компенсации морального вреда за падение в автобусе.

По материалам дела, инцидент произошёл в сентябре 2021 года: водитель автобуса при движении наехал на канализационный люк, из-за чего потерпевшая упала и получила травмы, повлёкшие вред здоровью. Женщина просила суд взыскать с каждого из ответчиков по 100 тысяч рублей.

«С учетом обстоятельств дела Череповецкий городской суд признал равную степень вины каждого ответчика в случившемся и принял решение о взыскании с каждой организации в пользу истца компенсации морального вреда в размере 50000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, в связи с тем, что ответчик МУП «Автоколонна № 1456» добровольно не исполнил обязанность по компенсации причиненного вреда (требования о взыскании морального вреда вытекают из правоотношений по защите прав потребителей при перевозке пассажиров), суд взыскал с перевозчика штраф в размере 25000 рублей.