В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

В Вологде полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств.

Семь потерпевших рассказали, что хотели купить бытовую технику через посредника: они переводили подозреваемому деньги, а тот должен был заказать товары со скидкой в 60%. Не получив технику, обманутые обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн. рублей. Задержанный пояснил, что поначалу действительно заказывал технику друзьям и знакомым.

«В последующем к нему стали обращаться уже незнакомые ему люди по рекомендации, но их он стал обманывать. Деньги получал, а товар не заказывал. Потерпевшим отправлял поддельные скрины якобы оформленных заказов. Суммы варьировались от 40 до 400 тысяч рублей. Среди заказов преобладали сотовые телефоны, ноутбуки, посудомоечные машины и прочая бытовая техника», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям: потерпевших просят сообщить об этом в УМВД России по г. Вологде по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54 или позвонить по телефонам: 76-30-14 (дежурная часть) или 76-30-16 (отдел уголовного розыска).