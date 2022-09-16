В Вологде пропала женщина и ее четырехлетняя дочь

16.09.2022 [Общество]

Мать и 4-летняя дочь пропали в Вологде. Они ушли из дома (ул. Приграничная, 10) 10 сентября в районе 13 часов. До настоящего времени о их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы ребёнка: рост 104 см, худощавое телосложение, длинные светлые вьющиеся волосы ниже плеч.

Ребёнок был одет: розовая куртка, чёрные сапоги, чёрный костюм, розовая шапка. С собой был самокат.

 Приметы женщины: рост 170, худощавое телосложение, длинные волнистые тёмные волосы.

 Женщина была одета: чёрная жилетка, серая кофта, серые спортивные штаны, бордовые кроссовки. При себе имела: светло-фиолетовую сумку через плечо.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону 102 - полиция или 8-911-505-68-98 - волонтёрам.

Тэги: пропал ребенок, пропал человек

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