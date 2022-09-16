Со следующего года жители Вологодской области будут оплачивать налоги единым платежом

16.09.2022 [Общество]

С 1 января 2023 в России введут единый налоговый счет (ЕНС). Сервис создан чтобы упростить уплату налогов для граждан, компаний и предпринимателей.

Как сообщают в правительстве Вологодской области сегодня, чтобы уплатить налоги, нужно знать 1,5 тысяч кодов бюджетной классификации, более 20 тысяч кодов муниципальных образований и множество других дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый период, статус), которые следует указать в квитанции. С внедрением единого налогового счёта все это станет не нужно. Единственное, что потребуется — ИНН плательщика и сумма платежа.

Налогоплательщики смогут вносить средства на свой ЕНС, а дальше налоговая служба автоматически будет их распределять. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии её возникновения. Далее — на налоги с текущим сроком уплаты, а затем — пени, проценты, штрафы. Это снизит число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией.

Запуск нового сервиса также ускорит процесс возврата на счет переплаты и сократит время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом до одного дня.

«В любой момент плательщик сможет вернуть остаток со своего счета вне зависимости от того, когда он образовался. Налогоплательщику будет предоставлен полный доступ к информационным системам налоговой службы: о начислениях, о видах платежей, о сроках их уплаты», — подчеркнула заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов  Татьяна Голыгина.

Сейчас данная система проходит пилотное тестирование. В эксперименте участвуют 762 налогоплательщика, 11 из них — крупнейшие организации.

Тэги: налоги

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