Главы трех Российских регионов призвали своих коллег к «самомобилизации»

16.09.2022 [Общество]

Руководители сразу трех регионов призвали своих коллег усилить набор добровольцев для участия в специальной военной операции. 

Идея «самомобилизации» принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, который описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для специальной военной операции. Свои мысли он опубликовал в Telegram-канале в четверг 15 сентября.

Для этого, считает чеченский лидер, глава каждого российского региона может «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!» — написал Кадыров.

Идею Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что призывы Кадырова являются правильными и все регионы работают в этом направлении. Крым, по словам Аксенова, уже выставил более 1200 добровольцев и занимается формированием еще двух батальонов. Поддержал идею самомобилизации и Курский губернатор Роман Старовойт. 

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам», — заявил он.

По словам Старовойта, от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, уже отправлено более 800 добровольцев. 

В Госдуме эта идея вызвала положительные эмоции. Так, во фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов во время проведения СВО.

«При участии общественности были разработаны 15 критериев оценки отношения глав регионов к специальной военной операции. В их числе — публичная позиция руководителей, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев», — отметил лидер СРЗП Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что главная задача составителей рейтинга — воздействовать на региональных руководителей посредством общественного мнения.

Первое — четвертое места «патриотического» рейтинга разделили Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Николаев (Чувашия) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Среди аутсайдеров главы Кировской, Свердловской, Томской областей Александр Соколов, Евгений Куйвашев и Владимир Мазур. Замыкает рейтинг губернатор Смоленской области Алексей Островский. 

Тэги: военная спецоперация

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