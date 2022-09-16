Двоих череповчан ограбили на выходе из ломбарда

В Череповце полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в грабеже.

Потерпевшие — 49-летняя женщина и её знакомый — рассказали, что их ограбили на выходе из ломбарда. Перед этим они выпивали и, когда закончились деньги, отправились в скупку. Двое неизвестных отобрали у них 2100 рублей и телефон, стоимость которого потерпевшая оценила в 300 рублей.

«После поступления заявления сотрудник уголовного розыска заметил схожего по приметам мужчину, который на автостоянке пытался вскрыть машину. Оперативник задержал злоумышленника и доставил отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался, что хотел покататься на чужой машине», — сообщает городское УМВД.

Спустя некоторое время в отдел полиции доставили второго подозреваемого. Потерпевшая их опознала. Мужчины признались в содеянном и пояснили, что решились на преступление из-за нехватки денег на выпивку.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. За покушение на угон одному из них также грозит уголовное наказание.