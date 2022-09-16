Спасенных в Вологодских лесах медвежат отправляют на волю

Центр спасения медвежат сообщил, что спасенные в лесах медвежата, в том числе и из Вологодской области, отправляются на волю.

Ранее NewsVo писал, что в феврале в Верховажском районе местные охотники нашли двух крошечных медвежат. Замерзавшие и голодные они были обнаружены в разрушенной берлоге. Малышей забрали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Сотрудники Центра занимаются спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. В Центре их адаптируют для жизни в дикой природе, а осенью возвращают их на родину. В марте в центр спасения поступили еще двое медвежат из нашего региона. Первых назвали Чук и Гек, а вторых Медок и Сахарок. Сейчас животные подросли и их выпустят на волю.

«У всех этих медвежат не было шансов выжить, и уж тем более вернуться в природу: некоторые из них попали к нам практически сразу после рождения в абсолютно беспомощном состоянии и с риском развития пневмонии, некоторые, и таких было большинство, поступили с очень малым для своего возраста весом и в истощенном состоянии, почти все медвежата достаточно долго отказывались от еды, некоторым из них мы были вынуждены проводить поддерживающую терапию и жить в ожидании, когда они оправятся и начнут набирать вес… Жизнь Веснушкина и вовсе была „на волоске“ — настолько серьезными были его травмы и, мягко говоря, неблагоприятные прогнозы…», — пишут специалисты центра.

Медвежата выросли здоровыми и крепкими, получили «добро» от ветеринаров по результатам обследований, у них в полной мере развиты все формы поведения, необходимые для жизни в природе, они способны самостоятельно прокормиться, избегать опасностей, у них сформировалась ярко-выраженная реакция страха и избегания человека, так что, эти медведи готовы начать самостоятельную жизнь в природе. Сотрудники уточнили, что сейчас подбирают и согласовывают с региональными министерствами природных ресурсов места выпусков, оформляют необходимые для транспортировки и выпусков документы.