Спасенных в Вологодских лесах медвежат отправляют на волю

16.09.2022 [Общество]

Центр спасения медвежат сообщил, что спасенные в лесах медвежата, в том числе и из Вологодской области, отправляются на волю.

Ранее NewsVo писал, что в феврале в Верховажском районе местные охотники нашли двух крошечных медвежат. Замерзавшие и голодные они были обнаружены в разрушенной берлоге. Малышей забрали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Сотрудники Центра занимаются спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. В Центре их адаптируют для жизни в дикой природе, а осенью возвращают их на родину. В марте в центр спасения поступили еще двое медвежат из нашего региона. Первых назвали Чук и Гек, а вторых Медок и Сахарок. Сейчас животные подросли и их выпустят на волю. 

«У всех этих медвежат не было шансов выжить, и уж тем более вернуться в природу: некоторые из них попали к нам практически сразу после рождения в абсолютно беспомощном состоянии и с риском развития пневмонии, некоторые, и таких было большинство, поступили с очень малым для своего возраста весом и в истощенном состоянии, почти все медвежата достаточно долго отказывались от еды, некоторым из них мы были вынуждены проводить поддерживающую терапию и жить в ожидании, когда они оправятся и начнут набирать вес… Жизнь Веснушкина и вовсе была „на волоске“ — настолько серьезными были его травмы и, мягко говоря, неблагоприятные прогнозы…», — пишут специалисты центра. 

Медвежата выросли здоровыми и крепкими, получили «добро» от ветеринаров по результатам обследований, у них в полной мере развиты все формы поведения, необходимые для жизни в природе, они способны самостоятельно прокормиться, избегать опасностей, у них сформировалась ярко-выраженная реакция страха и избегания человека, так что, эти медведи готовы начать самостоятельную жизнь в природе. Сотрудники уточнили, что сейчас подбирают и согласовывают с региональными министерствами природных ресурсов места выпусков, оформляют необходимые для транспортировки и выпусков документы.

Тэги: медвежата

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной

Похожие новости

Еще два вологодских медвежонка переданы сотрудникам Центра реабилитации

Медвежата были обнаружены работками лесной отрасли при отводе делянки

1272
0

Спасенные в Верховажском районе медвежата добрались до Центра спасения

Тем временем вологжане выбрали спасенным малышам имена

2222
0

Охотники Верховажского района спасли двух крошечных медвежат

Мама — медведица после рождения малышей отправилась на зимнюю спячку в берлогу

2313
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств
В Вологде пропала женщина и ее четырехлетняя дочь
Со следующего года жители Вологодской области будут оплачивать налоги единым платежом
Segezha Group приняла участие в «ЛЕСДРЕВМАШ-2022»
Главы трех Российских регионов призвали своих коллег к «самомобилизации»
С начала года больше 400 квартир в Вологде остались без газового оборудования
Двоих череповчан ограбили на выходе из ломбарда
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3128
0
15.09.2022 [БлогоVO]

Сдача водовода Апатит — Шухободь откладывается на октябрь

279
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

113
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика