В России рекордно снизилось количество банкоматов

16.09.2022 [Общество]

За второй квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс. — до 181,2 тыс. штук. Такие данные приводит Центральный Банк.

Это наиболее резкое сокращение с начала 2016 года. Специалисты связывают это с издержками на поддержание работы банкоматов, а также развитием безналичных операций.В Банке России отметили, что тенденция к сокращению парка АТМ наблюдается на протяжении последних восьми лет. Это связано с популяризацией безналичных операций, а также развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений, полагают в регуляторе.

Порядка двух третей АТМ, которые используются в кредитных организациях, приходятся на модели западных производителей, которые ушли с нашего рынка, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, сейчас эти машины работают исправно, хотя банки сталкиваются с трудностями при обновлении ПО.

Тэги: банки. банкоматы

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной

Похожие новости

С января 2020 года в Вологодской области семь зон с банкоматами перестанут работать по ночам

Речь идет о зонах самообслуживания клиентов, расположенных на первых этажах жилых домов

2929
0

Вологжане стали чаще платить за покупки с помощью банковских карт и реже обналичивают деньги

Только за полгода на территории региона совершено более 117 млн операций на 156,3 млрд рублей с использованием платежных карт 

1218
0

В Великом Устюге кассир «Севергазбанка» украла из банкоматов 647 тысяч рублей

Женщина забирала себе часть денег, которые предназначались для загрузки в устройства, а в документы вносила недостоверные сведения

2567
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств
В Вологде пропала женщина и ее четырехлетняя дочь
Со следующего года жители Вологодской области будут оплачивать налоги единым платежом
Segezha Group приняла участие в «ЛЕСДРЕВМАШ-2022»
Главы трех Российских регионов призвали своих коллег к «самомобилизации»
С начала года больше 400 квартир в Вологде остались без газового оборудования
Двоих череповчан ограбили на выходе из ломбарда
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3128
0
15.09.2022 [БлогоVO]

Сдача водовода Апатит — Шухободь откладывается на октябрь

279
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

113
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика