В России рекордно снизилось количество банкоматов

За второй квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс. — до 181,2 тыс. штук. Такие данные приводит Центральный Банк.

Это наиболее резкое сокращение с начала 2016 года. Специалисты связывают это с издержками на поддержание работы банкоматов, а также развитием безналичных операций.В Банке России отметили, что тенденция к сокращению парка АТМ наблюдается на протяжении последних восьми лет. Это связано с популяризацией безналичных операций, а также развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений, полагают в регуляторе.

Порядка двух третей АТМ, которые используются в кредитных организациях, приходятся на модели западных производителей, которые ушли с нашего рынка, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, сейчас эти машины работают исправно, хотя банки сталкиваются с трудностями при обновлении ПО.