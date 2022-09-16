Молодёжка вологодского «Динамо» уступила молодёжной команде ивановского «Текстильщика»

16.09.2022 [Спорт]

Молодёжка вологодского «Динамо» уступила молодёжной команде ивановского «Текстильщика» в заключительном матче 15 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» со счётом 0:2.

У гостей дублем во втором тайме отметился Дамир Хусаинов.

Днем ранее ФК «Череповец - СШОР Витязь» с таким же счётом обыграл «СШ №3 им. Ярцева» из Костромы.

«Динамо М.» с 25-ю очками занимает 4 место в Первенстве III лиги. И в следующем туре сыграет с соседом по турнирной таблице, «Агатом» из Гаврилов-Яма, Ярославской области. Матч пройдет 21 сентября.

Тэги: Футбол

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