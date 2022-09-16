Восьмой Цветаевский костер пройдет в Соколе

Цветаевский костёр в Вологодской области пройдёт при участии Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Мероприятия, посвященные памяти сестёр Цветаевых — Марины и Анастасии, 24 сентября состоятся в Соколе (напротив дома поэтесс на ул. Фрунзе, 8), 8 октября — в Вологде (в Большом зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки). Куратором мероприятия будет доцент кафедры литературы Вологодского государственного университета Елена Титова.



Традиция проведения «Цветаевских костров» ведет свое начало с 1986 года. Тогда в небольшом городке Таруса Калужской области поклонники творчества Марины Цветаевой собрались на берегу реки Оки, чтобы почитать ее стихи. Сейчас костры в честь Марины Ивановны зажигаются не только по России, но и во всем мире. С 2015 года в акции участвует и Вологодская область. Главным цветаевским местом считается микрорайон Печаткино в городе Соколе, где в середине 1940-х годов жила сестра Марины — писательница и мемуаристка Анастасия Ивановна Цветаева. Квартира признана объектом культурного наследия регионального значения. В доме планируется создать Цветаевский музей — филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

«Филиал в Соколе будет являться базой для расширения и уточнения историко-культурных сведений, имеющих отношение к всемирно известным именам Марины и Анастасии Цветаевых, аккумулировать экспонаты, материалы и документы, создающие представление о трагических и героических страницах истории XX века, — сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — Региональная составляющая через вектор „вологодских штрихов в судьбах Цветаевых“ позволит соединить историю рабочего поселка и промышленного районного города с историей семьи Цветаевых.

В настоящее время от Министерства культуры Российской Федерации уже получено разрешение на музеефикацию дома Цветаевых. Здание передано музею. На земельном участке площадью 8 757 квадратных метров силами музея выполнена уборка руин близлежащих домов, выравнивание, подсыпка территории, выкопан пруд для проведения Цветаевских костров, сделаны обмерные чертежи, произведена фотосъёмка фасадов, возводится забор, идёт подготовка к ремонту крыши».

