Жителям Вологодского района предлагают сыграть в «культурные» игры

16.09.2022 [Культура]

Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района в рамках проекта «Культурный шаг 35» получила бесплатно 35 настольных игр от Вологодской региональной общественной культурно-экологической организации «Ноосфера». В настольные игры играют в библиотеках, а также библиотекари проводят занятия в образовательных учреждениях.

Сыграть в «культурную» игру можно в Березниковском, Васильевском, Вотчинском, Высоковском, Гончаровском, Грибковском, Дубровском,  Ермаковском, Кипеловском, Кольцеевском, Кувшиновском, Куркинском, Лесковском, Майском, Макаровском, Можайском, Надеевском, Непотяговском, Несвойском, Нефёдовском, Новленском, Огарковском, Перьевском, Погореловском, Подлесном, Пудегском, Семёнковском, Сосновском, Старосельском, Федотовском, Фетининском, Фофанцевском, Шолоховском библиотечных филиалах, в Вологодской районной детской библиотеке и библиотечном филиале Северная Ферма.

«Применение „культурной“ игры в рамках краеведческих тем по истории Вологодского края позволяет повысить элемент творчества и мотивации школьников к изучению истории малой Родины, реализовывать новые интересные проекты игровой направленности в привлечении школьников к чтению», — рассказывает главный библиотекарь (Грибковский библиотечный филиал) Лукьянова Татьяна Алексеевна.

«Во время настольной игры четвероклассники узнали много нового о культурном богатстве Вологодской области. Игра проходила очень бурно. Ребятам приходилось обсуждать ответы на вопросы, спорить, советоваться друг с другом и с учителями, принимать правильные решения, а иногда и ошибаться. Четвероклассники получили заряд положительных эмоций и поняли, что эта познавательная игра поможет им повысить уровень знаний в области культуры. Ведь эту игру можно использовать в качестве вспомогательного материала для изучения культуры Вологодской области на уроках окружающего мира, а также в качестве „полезного досуга“. Проведение такой игры было очень актуально в то время, так как четвероклассники готовились к Всероссийской проверочной работе по окружающему миру, где содержатся вопросы по данному направлению, которое затрагивает игра. Содержание данной игры нам очень помогло получить тот  материал, с которым ребята были еще не знакомы», — рассказывает учитель начальных классов МБОУ ВМР «Огарковской средней школы им. М. Г. Лобытова» Строганова Елена Павловна.

Игра «Культурный шаг 35» направлена на культурное просвещение детей и подростков, и содержит региональную повестку по разным темам: музеи, достопримечательности, народные художественные промыслы, изобразительное искусство, музыка, выдающиеся личности. 

Тэги: игры

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