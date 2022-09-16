Расписание пригородных поездов изменилось в Вологодской области

В период с 16 сентября по 7 октября у некоторых пригородных поездов, курсирующих в Вологодской и Архангельской областях, изменится расписание, сообщает официальный сайт Северной железной дороги.

16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7 октября с изменениями будут следовать утренние поезда из Вожеги в Вологду, из Вологды в Череповец, из Кулоя в Коношу и дневной поезд Коноша — Няндома. Изменится расписание и у вечерних поездов Вожега — Коноша, Коноша — Кулой, Няндома — Плесецкая.

Северная железная дорога просит пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.

Подробную информацию о расписании можно узнать на сайте компании-перевозчика sevppk.ru, на вокзалах и станциях, в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» (т. 8 (800-77) 5-00-00 круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).