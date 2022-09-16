В Вологодской области на фоне санкций идет сокращение промышленного производства

Объем промышленного производства снизился в Вологодской области на 4,4% за январь–июль этого года. Сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области.

«Мы видим снижение с начала года объемов в промышленности. По данным Вологдастата, индекс производства за январь–июль 2022 года к аналогичному периоду прошлого года составил 95,6% из-за беспрецедентного перечня санкций против флагмана нашей промышленности — металлургической отрасли. Но „Северсталь“ уверенно справляется с трудностями и ситуация на предприятии стабильна. При этом в отрасли производства химических веществ и химических продуктов наблюдается рост», — сказал губернатор на заседании регионального антикризисного штаба.

При этом по мнению главы региона меры федеральные и областные меры поддержки стабилизируют ситуацию. Объем отгруженной промышленной продукции в рублевом эквиваленте растет, то есть снижение объемов производства нивелировано ростом цен на производимую продукцию. Снижение объемов в промышленности может сохраниться, сказал глава региона.