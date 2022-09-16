В Великом Устюге вновь заработал антиковидный госпиталь

16.09.2022 [Общество]

В Великом Устюге 15 сентября возобновил работу моногоспиталь. Об этом сообщает администрация районной больницы.

«Моногоспиталь на базе Великоустюгской ЦРБ открывается с сегодняшнего дня. Соответствующее распоряжение подписано начальником регионального департамента здравоохранения Алексеем Плотниковым», — говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что открытие моногоспиталя обусловлено ростом заболеваемости. Для ковид-пациентов открыто 20 коек.

Последний месяц в Вологодской области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Ранее в Череповце и в Вологде вновь запустили работу мобильных пунктов вакцинации. 

Тэги: коронавирус, пандемия

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
В Вологодскую область придет бабье лето
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой

Похожие новости

В Вологде и Череповце вновь откроются мобильные пункты вакцинации

С 12 сентября 2022 года для удобства горожан будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа

1070
0

Житель Череповецкого района через суд вернул деньги за сорванное путешествие

Туроператора обязали выплатить мужчине больше 200 тысяч рублей

870
0

В детской больнице Череповца из-за коронавируса запретили посещения

Решение принято с 1 сентября из-за роста заболеваемости ковидом в регионе

1075
0

Количество заболевших коронавирусом вологжан за неделю выросло на 80%

За сутки такой диагноз поставили 310 пациентам

1137
0

В Вологодской области на 46% увеличилось заболеваемость коронавирусной инфекцией

Большинство госпитализированных дети

993
0

В медучреждениях Череповца снова ввели масочный режим

«Маски обязаны носить все медицинские работники. Это относится и к частным медицинским центрам. Их будут контролировать Роспотребнадзор и Росздравнадзор

968
0

Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа

Таким было решение оперативного штаба при правительстве Вологодской области 17 августа

4302
0

Министр здравоохранения призвал россиян носить маски

Свое заявление министр объяснил ростом заболеваемости COVID-19

1135
0

Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области за неделю выросли на 45%

Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения

1139
0

В России обнаружили новый штамм коронавируса, которого нет в других странах

Это гибрид «омикрона» и «дельты»

1163
0

В Череповецком районе под суд пойдет фельдшер, выдававшая за взятки поддельные справки о вакцинации от COVID-19

Также женщина выдавала поддельные листки нетрудоспособности

1328
0

Людям из группы риска по коронавирусу Роспотребнадзор советует снова носить маски

Ведомство напоминает, что COVID-19 представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан

1374
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Молодёжка вологодского «Динамо» уступила молодёжной команде ивановского «Текстильщика»
Восьмой Цветаевский костер пройдет в Соколе
Жителям Вологодского района предлагают сыграть в «культурные» игры
Расписание пригородных поездов изменилось в Вологодской области
В Вологодской области на фоне санкций идет сокращение промышленного производства
В Великом Устюге вновь заработал антиковидный госпиталь
Мэром Череповца стал Вадим Германов
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3113
0
15.09.2022 [БлогоVO]

Сдача водовода Апатит — Шухободь откладывается на октябрь

245
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида — через окно

918
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика