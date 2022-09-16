В Великом Устюге вновь заработал антиковидный госпиталь

В Великом Устюге 15 сентября возобновил работу моногоспиталь. Об этом сообщает администрация районной больницы.

«Моногоспиталь на базе Великоустюгской ЦРБ открывается с сегодняшнего дня. Соответствующее распоряжение подписано начальником регионального департамента здравоохранения Алексеем Плотниковым», — говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что открытие моногоспиталя обусловлено ростом заболеваемости. Для ковид-пациентов открыто 20 коек.

Последний месяц в Вологодской области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Ранее в Череповце и в Вологде вновь запустили работу мобильных пунктов вакцинации.