В Вологде и Череповце ветераны могут бесплатно ездить в такси

В Вологде и Череповце участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на такси, сообщает региональный департамент соцзащиты населения.

«Обратиться за получением бесплатной поездки могут инвалиды, участники и военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны. Воспользоваться такси можно вне зависимости от целей поездки, с ветераном могут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека», — говорится в сообщении.

Услугу оказывает перевозчик «Яндекс Go». Заказать машину может сам ветеран, его представитель или родственник. Для этого необходимо позвонить куратору в комплексном центре социального обслуживания, который создаст в личном кабинете заявку с указанием маршрута следования.

Отмечается, что программа, инициированная организационным комитетом «Наша Победа», действует до конца 2022 года.