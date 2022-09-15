Жителя Череповецкого района оштрафовали за оскорбительное голосовое сообщение родственнице

15.09.2022 [Общество]

В Череповецком районе суд привлёк 25-летнего местного жителя к административной ответственности за оскорбление родственницы.

Установлено, что в один из вечеров в июне 2022 года мужчина, после того как потерпевшая перестала отвечать на звонки, отправил ей голосовое сообщение, в котором в неприличной форме дал негативную оценку её личности.

«Женщина восприняла его слова как оскорбляющие, унижающие ее честь и достоинство и обратилась с аудиозаписью голосовых сообщений в полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Выяснилось также, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 4000 рублей.

Тэги: оскорбление, родственники, суд, штраф

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