В Вологде отремонтируют дополнительно несколько объектов по дорожному нацпроекту

В нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Вологде дополнительно включены участки улиц Баранковская, Гоголя, Дзержинского и Маяковского. При этом ремонт улицы Щетинина, который планировался в этом году, перенесли на следующий сезон. В результате в 2022 году по дорожному нацпроекту приведут в порядок 13 объектов.

«Напомню, при ремонте дорог мы всегда предварительно меняем ветхие участки сетей.При проведении подготовительных работ на ул. Щетинина выяснилось, что водопровод требует капитального ремонта. Была разработана проектно-сметная документация, но в процессе согласования с владельцами земельных участков, а также поиска подрядных организаций возникли технические проблемы. Поэтому сделать коммуникации в летний период, до начала ремонтных работ, не представлялось возможным. Было принято решение подготовить коммуникации и отремонтировать улицу Щетинина в следующем году. А средства, предусмотренные на этот год, направить на ремонт других участков», — прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

По участкам дорог, дополнительно включенным в нацпроект 2022 года, проведены конкурсные процедуры, по их итогам заключены контракты. Так, ремонтом улиц Баранковской и Гоголя занимается компания «Магистраль». На участке ул. Баранковской от ул. Канифольной до конечной остановки, протяженность которого составляет 2,4 км, работы начались несколько дней назад.

«Мы планируем уложить новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и обустроить несколько остановок общественного транспорта. На этой неделе будем проводить работы по фрезерованию, на следующей — укладывать асфальт», — рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.

На километровом участке ул. Гоголя от ул. Комсомольской до Набережной VI Армии завершена установка бортового камня, началась укладка нижнего слоя асфальта. Параллельно дорожники готовят основание под тротуары. Ремонт улицы планируется завершить в конце сентября.

На ул. Дзержинского от ул. Беляева до Технического переулка работы выполняет компания «Дорсервис». Сейчас специалисты асфальтируют тротуары и готовят для укладки покрытия проезжую часть. Участок ул. Маяковского от дома № 30 до ул. Воровского будет ремонтировать компания «Автодор 35», работы пока не стартовали.

В целом в рамках дорожного нацпроекта на данный момент завершен ремонт шести улиц: ул. Мира в селе Молочное, Старо-Кирилловского шоссе ул. Костромская, ул. Новгородская, ул. Ярославская. На Старо-Кирилловском шоссе во время приемки выявлены недочеты, которые подрядчик будет обязан устранить. На ул. Галкинская, Турундаевская, в Осановскомпроезде работы продолжаются. Всего в этом году на ремонты дорог по нацпроекту выделено более 400 млн рублей из бюджетов трех уровней.

«Работы идут полным ходом, общий процент готовности — порядка 70%. Я надеюсь, что погодные условия не помешают строителям выполнить все работы в срок. В Вологде благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ и поддержке Губернатора Олега Кувшинникова за последние годы отремонтировано 45 километров улично-дорожной сети, и на этом мы не останавливаемся. Сейчас занимаемся формированием списка дорог для ремонта в 2023 и 2024 годах. Мы анализируем, где наиболее изношенное покрытие, наиболее интенсивный транспортный и пешеходный поток, по каким адресам приходят обращения от жителей. Программой дорожных ремонтов охватим практически каждый микрорайон города», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, ремонты улиц Вологды также идут на средства Дорожного фонда. В этом году в рамках этой программы благоустраивают ул. Доронинская, где работы уже завершены. На улице Гагарина в настоящий момент делают ливневую канализацию.