Половина школьников, которые называют себя патриотами России, не прочь уехать из страны

15.09.2022 [Общество]

В России 68 процентов учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, в то же время 48 процентов из них хотели бы эмигрировать из страны. Это следует из данных опроса Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, пишут «Ведомости».

По результатам исследований чаще всего причисляют себя к патриотам школьники 14-15 лет (70 процентов). Тогда как в возрастной группе 19-летних доля учащихся с патриотическими взглядами снижается до 64 процентов.

Меньше всего патриотов отыскали среди подростков в интернатах, а также техникумах и колледжах (66 и 65 процентов). Кроме того, по результатам исследования РАО, выяснилось, что среди кадетов патриотизм не получил большее распространение, чем в остальных образовательных учреждениях.

Кроме того 59 процентов учащихся, назвавших себя патриотами, поддержали действия России в Украине. 36 процентов респондентов выразили нейтральное отношение, только 3 процента не одобрили политику государства. Среди тех, кто не считает себя патриотом нашей страны, 22% учеников поддержали спецоперацию, 11% высказались против, 63% заявили о своей нейтральной позиции. 

Исследование РАО проводилось методом опроса. В нем приняли участие 150 тысяч российских школьников в возрасте от 14 лет, а также порядка 100 тысяч родителей и учителей.

Тэги: патриоты, опросы

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