Всего за сутки были собраны деньги на оплату штрафа для журналиста из Великого Устюга

15.09.2022 [Общество]

Устюжане 14 сентября объявили сбор средств на оплату штрафа журналисту Юрию Седелкову.

О сборе сообщила главный редактор газеты «Устюжаночка» Антонида Смолина. 

«Глава района написал в различные силовые органы несколько заявлений на нашего коллегу Юрия Седелкова за излишне резкие, хотя и жизненные, высказывания в свой адрес на личной странице Юрия, хотя давным-давно занёс его в чёрный список. Причем, в двух случаях он пытался своими заявлениями привлечь журналиста по уголовным статьям. Этого у него не получилось, но административные штрафы суд всё же вынес. Общая сумма штрафов составила порядка 30 тысяч рублей. Мы обращаемся ко всем, кому нравится творчество Юрия Седелкова, кто разделяет с ним политические и общественные взгляды, с просьбой помочь ему заплатить эту сумму», — сказала она. 

 За сутки неравнодушные граждане собрали деньги на оплату штрафа для журналиста. О чем он сам лично сообщил в социальных сетях. 

«Спасибо вам огромное, что чуть больше, чем за сутки на мою карту поступило чуть больше 30 тысяч рублей от 52 (!) человек, с некоторыми я даже не знаком! Суммы были разные — от 100 рублей до нескольких тысяч. Это очень приятно! Значит, то, что я пишу на своей странице, то есть называю вещи своими именами, нравится людям! От вашей поддержки и моральной, и материальной понимаешь, что занимаешься чем-то полезным и не впустую тратишь время, чтобы объяснить властьимущим, что народ все видит и понимает, несмотря на ваши лозунги и заверения, что все у нас прекрасно и хорошо. Обещаю вам, что постараюсь больше не попадать в такие ситуации, чтобы на меня писали заявления в полицию. Научило. Но с другой стороны, вполне может быть, что безобидные на первый взгляд стихи и песни, которые я буду сочинять и впредь, вызовут гораздо больше негодования у тех, кто примет это на свой счет) Сбор средств завершен, еще раз всем огромное спасибо», — написал Юрий. 

 

Тэги: журналисты, свобода мнений

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