В Вологде угонщик без прав пытался скрыться от полицейских

15.09.2022 [Происшествия]

В Вологде водитель нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских.

«Ранним утром наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2112, который двигался по улице Сергея Орлова областного центра с нарушением правил дорожного движения. Служебный автомобиль ППСП начал преследование легковушки, неоднократно требуя от водителя остановиться. Игнорируя законные требования полицейских, ВАЗ увеличивал скорость движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. В скором времени автомобиль свернул на улицу Старое шоссе, где въехал в столб», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что автомобиль был угнан, у 18-летнего водителя не было прав, а его 22-летний пассажир находится на испытательном сроке. На заднем сиденье авто лежали канистра с бензином и аккумулятор.

«В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что данные молодые люди свершили кражи двух велосипедов из гаражного бокса, инструмента, аккумуляторов и бензина из автомобиля Газель, а также угона другого автомобиля Газель», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Суд заключил их под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: угон, кражи, погоня, задержание, уголовные дела
Фото пресс-службы областного УМВД

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